Курс долара – як до війни не буде, а яким стане?

Експерти прогнозують долару новий курс після рішення НБУ

За словами екс-міністра економіки Тимофія Мілованова, курс долара в Україні вже ніколи не впаде до довоєнного рівня. Про те, яким він може бути, розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензін.

За його словами, тримати стабільний курс НБУ може лише двома шляхами – за рахунок експортної виручки, яку можна продати на валютному ринку, та міжнародної фінансової допомоги. Проте обох цих джерел не вистачає, Нацбанку навіть довелося продати частину своїх золотовалютних резервів, які впали з початку війни з 31 до 22 мільярдів доларів.

Тому, пояснює Олег Пензін, НБУ випускає гривню для фінансування військових та інших видатків держбюджету, але левова її частка зрештою потрапляє на валютний ринок, а звідти прямує на купівлю імпорту, часто фіктивного. У результаті курс долара просто не міг уже до кінця липня не злетіти до 40 гривень (а може й більше). НБУ передбачив чергове зниження курсу.

Врятувати гривню від девальвації може або кратне – у кілька разів зростання українського експорту, або виділення 40-50 мільярдів доларів, причому як безповоротна допомога, яку НБУ міг би впливати на валютний ринок, заспокоюючи його і "чистячи" від зайвої гривні.

Загалом останній тиждень липня курс долара розпочав із 39-39,5 грн.