Топлива достаточно – стоит ли ждать снижения цен несмотря на рост курса доллара

Оптовые цены на бензин падают — что будет на АЗС

Начало новой недели цены на АЗС встречают по старым расценкам, несмотря на рост курса доллара от НБУ с 21 июля. Другое дело – в оптовом сегменте торговли топливом.

Как пишет директор "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн, после повышения курса доллара в четверг оптовики подняли цены на 10 гривен за литр. Но уже в пятницу началось сползание, а в понедельник – обвал цен. В четверг дизель стоил больше 55 гривен за литр, а в понедельник всего 47 без всяких ограничений, скорее всего же будет и меньше.

"Дело в том, что на рынке уже острее проявляется профицит. Скажу так: объемы импорта дизтоплива в июле сопоставимы с прошлогодними. Это при том, что потребление бензина и автогаза упало вдвое. Многое было завезено еще по старому курсу, новые поставки тоже не космос, потому что мировая цена падает. Похоже, что 45 гривен за литр в опте вполне может быть уже на этой неделе. Смотри, такими темпами дождемся снижения цен еще и на АЗС", — делится оптимистичным прогнозом с автовладельцами Сергей Куюн.

Впрочем, по мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.