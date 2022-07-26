Палива достатньо – чи варто чекати на зниження цін незважаючи на зростання курсу долара

Гуртові ціни на бензин падають — що буде на АЗС

Початок нового тижня ціни на АЗС зустрічають за старими розцінками, незважаючи на зростання курсу долара НБУ від 21 липня. Інша річ – в оптовому сегменті торгівлі паливом.

Як пише директор "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн, після підвищення курсу долара у четвер оптовики підняли ціни на 10 гривень за літр. Але вже у п’ятницю розпочалося сповзання, а у понеділок – обвал цін. У четвер дизель коштував більше 55 гривень за літр, а в понеділок лише 47 без жодних обмежень, швидше за все буде і менше.

"Справа в тому, що на ринку вже гостріше проявляється профіцит. Скажу так: обсяги імпорту дизпалива в липні можна порівняти з торішніми. Це при тому, що споживання бензину та автогазу впало вдвічі. Багато чого було завезено ще за старим курсом, нові поставки теж не космос, тому що світова ціна падає. Схоже, що 45 гривень за літр в опті цілком може бути вже цього тижня. Дивись, такими темпами дочекаємось зниження цін ще й на АЗС", — ділиться оптимістичним прогнозом з автовласниками Сергій Куюн.

Втім, на думку директора Інституту розвитку економіки України Олександра Гончарова, ціна дизельного палива може зрости навіть до 70 гривень і більше за літр.