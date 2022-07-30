Не стоит пугаться курса – это временно: эксперт рассказал, что будет с долларом в августе

Курс в 41-42 гривны за доллар временный — вскоре он должен упасть

Курс доллара в Украине в субботу, 30 июля, перешагнул отметку в 41 гривну – теперь банки его покупают в среднем по 40 гривен и продают по 41,35 грн.

Об этом говорят данные портала "Минфин" на субботу, в то время как в пятницу курсовой коридор на куплю-продажу составлял 39,95-41 грн.

По мнению экспертов, такой скачок курса не имеет объективных причин и вызван скорее валютной паникой и желанием валютных спекулянтов заработать быстрые деньги. В частности, по мнению финансового эксперта Виталия Шапрана, это является прогнозируемой реакцией рынка на неверное решение НБУ слишком сильно поднять курс: правильнее было бы повысить его до 33-34 гривен.

Аналитик считает, что такая ситуация продержится недолго, НБУ и банки справятся, а учитывая профицит валюты на межбанке, курс через неделю должен вернуться к якорю – в 36,6 грн.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, рост курса доллара связан с ростом спроса на него со стороны НБУ, который за 25-29 июля купил в золотовалютные резервы 682 миллиона долларов.

"Не поддавайтесь панике! Нацбанк поменял политику. Он не хочет тратить валютные резервы или хочет минимизировать их трату. Поэтому подобные всплески курса — вполне могут быть на панике. Но мой прогноз остается 40 на август", — так объясняет происходящее на рынке и дает прогноз эксперт.

Сам НБУ тем временем запретил обменникам и почтам размещать информацию о курсе доллара и других валют на внешних циферблатах.