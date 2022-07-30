Не варто лякатися курсу – це тимчасово: експерт розповів, що буде з доларом у серпні

Курс 41-42 гривні за долар тимчасовий — незабаром він має впасти

Курс долара в Україні в суботу, 30 липня, перевищив позначку 41 гривню – тепер банки його купують у середньому по 40 гривень і продають по 41,35 грн.

Про це свідчать дані порталу "Мінфін" на суботу, тоді як у п’ятницю курсовий коридор на купівлю-продаж складав 39,95-41 грн.

На думку експертів, такий стрибок курсу не має об’єктивних причин і викликаний скоріше валютною панікою та бажанням валютних спекулянтів заробити швидкі гроші. Зокрема, на думку фінансового експерта Віталія Шапрана, це є прогнозованою реакцією ринку на неправильне рішення НБУ надто підняти курс: правильніше було б підвищити його до 33-34 гривень.

Аналітик вважає, що така ситуація протримається недовго, НБУ та банки впораються, а враховуючи профіцит валюти на міжбанку, курс через тиждень має повернутися до якоря – 36,6 грн.

На думку економічного експерта Данила Моніна, зростання курсу долара пов’язане зі зростанням попиту на нього з боку НБУ, який за 25-29 липня купив у золотовалютні резерви 682 мільйони доларів.

"Не піддавайтеся паніці! Нацбанк змінив політику. Він не хоче витрачати валютні резерви або хоче мінімізувати їхню витрату. Тому подібні сплески курсу — цілком можуть бути на паніці. Але мій прогноз залишається 40 на серпень", — так пояснює те, що відбувається на ринку, і дає прогноз експерт.

Сам НБУ тим часом заборонив обмінникам та поштам розміщувати інформацію про курс долара та інших валют на зовнішніх циферблатах.