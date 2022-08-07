От 50 до 60 гривен – сколько будет стоит дизельное топливо в августе и от чего это зависит

Цена на топливо в Украине продолжает оставаться нестабильной — возможно как падение на несколько гривен, так и рост на 10 гривен

Первая неделя августа в Украине стала временем падения цен на топливо. Несмотря на все опасения экспертов, связанных с ростом курса доллара, установленного НБУ с 21 июля, с 1 по 5 августа автогаз и дизельное топливо подешевели в среднем на 1 гривну – до 28,25 и 54,30 грн за литр соответственно. Бензин упал в цене примерно на 50 копеек – до 50 гривен за литр.

Это падение цен объясняется двумя факторами:

падение цен на нефтепродукты в Европе – в августе они упали в цене на 10-15%, примерно до 900-1000 долларов за тонну, что конечно же делает его более дешевым при закупке украинскими импортерами;

переизбыток импортного топлива на рынке, которого в июле ввезли почти 780 тысяч тонн, что превышает спрос и вынуждает торговцев продавать его по демпинговым ценам.

Вместе с тем как предупреждает руководитель сети АЗС "WOG" Андрей Пивоварский, в случае если государство вернет акциз и НДС на топливо, его цена может вырасти от 5 до 10 гривен, так что бензин и дизель могут стоить в итоге около 60-62 гривен за литр.