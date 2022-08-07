Від 50 до 60 гривень – скільки коштуватиме дизельне паливо у серпні і від чого це залежить

Ціна на пальне в Україні продовжує залишатися нестабільною — можливо, як падіння на кілька гривень, так і зростання на 10 гривень

Перший тиждень серпня в Україні став часом падіння цін на пальне. Незважаючи на всі побоювання експертів, пов’язаних із зростанням курсу долара, встановленого НБУ з 21 липня, з 1 по 5 серпня автогаз та дизельне паливо подешевшали в середньому на 1 гривню – до 28,25 та 54,30 грн за літр відповідно. Бензин упав у ціні приблизно на 50 копійок – до 50 гривень за літр.

Це зниження цін пояснюється двома чинниками:

падіння цін на нафтопродукти в Європі – у серпні вони впали в ціні на 10-15%, приблизно до 900-1000 доларів за тонну, що звичайно робить його дешевшим при закупівлі українськими імпортерами;

надлишок імпортного палива на ринку, якого у липні ввезли майже 780 тисяч тонн, що перевищує попит і змушує торговців продавати його за демпінговими цінами.

Водночас, як попереджає керівник мережі АЗС "WOG" Андрій Пивоварський, у разі якщо держава поверне акциз та ПДВ на паливо, його ціна може зрости від 5 до 10 гривень, тож бензин і дизель можуть коштувати в результаті близько 60-62 гривень за літр.