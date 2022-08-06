Ціни йдуть вниз – ситуація на паливному ринку покращується

Паливо на АЗС продовжує падати в ціні, є тільки один фактор, який може змусити його знову зростати.

За перший тиждень серпня в Україні знизилися ціни на всі види палива у роздрібному продажу. Так, автогаз та дизельне паливо подешевшали в середньому на 1 гривню – до 28,25 та 54,30 грн за літр відповідно.

Про це повідомляє сайт enkorr.ua із посиланням на щоденний моніторинг ринку Консалтингової групи "А-95".

У результаті найдешевший автогаз в Україні можна купити на АЗС мережі "Авантаж 7" — по 25,95 грн, бензин А-95 на "Укр-Петроль" по 48,5 грн за літр та дизельне паливо на VostokGaz по 51,99 грн за літр.

Черговому падінню цін на пальне в Україні, незважаючи на зростання курсу долара до гривні, сприяли два фактори:

падіння цін на нафтопродукти в Європі – у серпні вони впали в ціні на 10-15%, приблизно до 900-1000 доларів за тонну, що звичайно робить його дешевшим при закупівлі українськими імпортерами;

надлишок імпортного палива на ринку, якого у липні ввезли майже 780 тисяч тонн, що перевищує попит і змушує торговців продавати його за демпінговими цінами.

Загалом зростання імпортерів палива після весняної паливної кризи вп’ятеро призвело до того, що утворився профіцит палива, правда у разі повернення скасованого державою у квітні акцизу на паливо, його ціна може знову зрости.