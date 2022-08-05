Імпортерів палива все більше і ціна впаде, але це ненадовго – експерт дав прогноз на серпень

Паливо поки що дешевшає, але вже у серпні може злетіти на 10 гривень за кожен літр

Порівняно з довоєнним періодом, кількість імпортерів палива в Україні зросла в 5 разів – з 70 до 355 компаній, що багато в чому вплинуло на падіння цін на паливному ринку.

Про це повідомляє директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн у своїй колонці для сайту enkorr.ua.

За його словами, через велику кількість постачальників, які торгують фактично "з коліс", без нафтобаз по яких б’ють російські ракети, постачальники намагаються продати товар якнайшвидше і тому відчайдушно демпінгують, що йде на користь споживачам.

Найяскравіше це помітно на ринку автогазу, де оптова ціна за перші 2 тижні липня впала на 40%, а тепер падіння цін сягнуло і роздрібного продажу.

"Думаю, вже зовсім скоро на заправках ціна впаде до 25,5-26 грн/л, що для середньостатистичної заправки означатиме заробіток, близький до нуля. Наприклад, "Авантаж" та "Авіас" вже впали в низці регіонів до 26,85-26,95 грн. А в Черкасах "БРСМ" та Мotto провчають конкурентів за 25-26 грн. Не треба бути Нострадамусом, щоб передбачити, як у цей лійок затягне решту операторів", — пише Сергій Куюн.

Але так буде не завжди, як припускає експерт, незабаром уряд, швидше за все, поверне податки на пальне, скасовані тоді ж навесні для підтримки споживачів (акциз став нульовим, а ПДВ зменшено до 7%). Якими ці акцизи та ПДВ будуть поки невідомо, недолік у бюджеті величезний, вважає Сергій Куюн.

На думку керівника мережі АЗС "WOG" Андрія Пивоварського у разі повернення акцизу та ПДВ паливо зросте у ціні на 5-10 гривень, залежно від розмірів податків.