Импортеров топлива все больше, и цена падет, но это ненадолго – эксперт дал прогноз на август

Топливо пока дешевеет, но уже в августе может взлететь на 10 гривен за каждый литр

В сравнении с довоенным периодом количество импортеров топлива в Украине выросла в 5 раз – с 70 до 355 компаний, что во многом повлияло на падение цен на топливном рынке.

Об этом сообщает директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в своей колонке для сайта enkorr.ua.

По его словам из-за большого числа поставщиков, торгующих фактически "с колес", без нефтебаз по которым бьют российские ракеты, поставщики стараются продать товар как можно быстрее и потому отчаянно демпингуют, что идет на пользу потребителям.

Наиболее ярко это заметно на рынке автогаза, где оптовая цена за первые 2 недели июля упала на 40%, а теперь падение цен дошло и до розницы.

"Думаю, уже совсем скоро на заправках цена упадет до 25,5-26 грн/л, что для среднестатистической заправки будет означать заработок, близкий к нулю. К примеру, "Авантаж" и "Авиас" уже упали в ряде регионов до 26,85-26,95 грн. А в Черкассах "БРСМ" и Мotto проучают конкурентов за 25-26 грн. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, как в этот воронок затянет остальных операторов", — пишет Сергей Куюн.

Но так будет не всегда, как предполагает эксперт, вскоре правительство, скорее всего, вернет налоги на горючее, отмененные тогда же весной для поддержки потребителей (акциз стал нулевым, а НДС уменьшен до 7%). Какими эти акцизы и НДС будут пока неизвестно, недостаток в бюджете огромный, считает Сергей Куюн.

По мнению руководителя сети АЗС "WOG" Андрея Пивоварского в случае возврата акциза и НДС топливо вырастет в цене на 5-10 гривен, в зависимости от размеров налогов.