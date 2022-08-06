Цены идут вниз – ситуация на топливном рынке улучшается

Топливо на АЗС продолжает падать в цене, есть только один фактор который может заставить его снова расти

За первую неделю августа в Украине снизились цены на все виды топлива в розничной продаже. Так, автогаз и дизельное топливо подешевели в среднем на 1 гривну – до 28,25 и 54,30 грн за литр соответственно.

Об этом сообщает сайт enkorr.ua со ссылкой на ежедневный мониторинг рынка Консалтинговой группы "А-95".

В итоге самый дешевый автогаз в Украине можно купить на АЗС сети "Авантаж 7" — по 25,95 грн, бензин А-95 на "Укр-Петроль" по 48,5 гривен за литр и дизельное топливо на VostokGaz по 51,99 гривен за литр.

Очередному падению цен на топливо в Украине, несмотря на рост курса доллара к гривне, способствовали два фактора:

падение цен на нефтепродукты в Европе – в августе они упали в цене на 10-15%, примерно до 900-1000 долларов за тонну, что конечно же делает его более дешевым при закупке украинскими импортерами;

переизбыток импортного топлива на рынке, которого в июле ввезли почти 780 тысяч тонн, что превышает спрос и вынуждает торговцев продавать его по демпинговым ценам.

В целом рост импортеров топлива после весеннего топливного кризиса в 5 раз привел к тому, что образовался профицит топлива, правда в случае возврата отмененного государством в апреле акциза на топливо, его цена может снова вырасти.