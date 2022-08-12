Курс доллара растет – прогноз экспертов начал сбываться. Что будет с валютой в августе?

Тревожный прогноз эксперта на курс доллара в августе получил свое подтверждение

Последний день второй рабочей недели августа на валютном рынке случилось заметное подорожание доллара – его курс поднялся сразу на 50 копеек – до 40,5 грн.

Ничего странного в этом не видит Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана, который заявил о тревожной тенденции для гривны еще раньше.

Так, эксперт заметил, что с 1 по 5 августа НБУ продал на 483 миллиона долларов больше чем купил. Проще говоря, спрос на иностранную валюту преобладает над предложением по клиентским операциям банков, значит доллары покупают куда чаще и готовы "переплачивать" за него в гривне, раз заокеанской валюты не хватает.

Вместе с тем, как уточняет Данилишин, проданные НБУ 483 миллиона долларов это лишь половина от объема продаж валюты, которые Нацбанк реализовывал до июльского роста курса доллара, то есть ситуация в целом не похожа на критическую. То есть ждать резкого скачка курса доллара вверх, пока не стоит.

По мнению экономического эксперта Бориса Кушнирука, будущий курс доллара будет зависит от выбора НБУ стратегии на валютном рынке. Вероятнее всего им станет такая, при которой доллар постепенно будет расти, но это будет сопровождаться скачками курса вверх и вниз, как собственно и случилось 12 августа.