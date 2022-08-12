Курс долара зростає – прогноз експертів почав збуватись. Що буде з валютою у серпні?

Тривожний прогноз експерта на курс долара у серпні отримав своє підтвердження

Останній день другого робочого тижня серпня на валютному ринку сталося помітне подорожчання долара – його курс піднявся одразу на 50 копійок – до 40,5 грн.

Нічого дивного в цьому не бачить Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, який заявив про тривожну тенденцію гривні ще раніше.

Так, експерт зауважив, що з 1 по 5 серпня НБУ продав на 483 мільйони доларів більше, ніж купив. Простіше кажучи, попит на іноземну валюту переважає над пропозицією щодо клієнтських операцій банків, отже долари купують набагато частіше і готові "переплачувати" за нього в гривні, оскільки заокеанської валюти не вистачає.

Водночас, як уточнює Данилишин, продані НБУ 483 мільйони доларів це лише половина від обсягу продажу валюти, які Нацбанк реалізовував до липневого зростання курсу долара, тобто ситуація загалом не схожа на критичну. Тобто чекати різкого стрибка курсу долара нагору, доки не варто.

На думку економічного експерта Бориса Кушнірука, майбутній курс долара буде залежати від вибору НБУ стратегії на валютному ринку. Найімовірніше їм стане така, за якої долар поступово зростатиме, але це супроводжуватиметься стрибками курсу вгору і вниз, як і сталося 12 серпня.