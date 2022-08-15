Киевлянам могут "приписать" 100 гривен к коммуналке - эксперт открыл схему

Киевлян предупредили о схеме коммунальников, при которой придется заплатить за услугу которой не получали

Хотя Рада своим решением 29 июля ввела мораторий на повышение стоимости таких коммунальных услуг как тепло, природный газ и горячая вода, киевлян все-таки могут заставить заплатить примерно на 100 гривен больше за счет одной лазейки в законах.

Как предупреждает глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, в Киеве всем без исключения будут насчитывать показатели за горячую воду, вне зависимости от того, потребляют ее или нет. В платежку просто запишут соответствующие кубы по норме от проживающих. Правда, потом проведут сверку и эти начисления для многих снимут, но остается одна лазейка.

"В ходе сверки в сторону уходит один вопрос — платеж за водоотведение или канализацию. Ведь если вам насчитывают за горячую воду ежемесячно, которую вы не потребляете, то и за водоотведение вы получите платежки, которое вы не осуществляли. И вот здесь самое интересное, ведь по факту нигде не прописано, как потом провести сверку по дополнительным показателям по водоотведению, учёта там нет, и каждый киевлянин заплатит по 100 грн в среднем с квартиры за услуги, которые он вообще не получал. Неплохой такой бизнес ежемесячно в 200 млн гривен с воздуха", — пишет на своей странице в соцсетях о сути такой "доплаты" Олег Попенко.

Подобное "нововведение" от коммунальщиков может случиться на фоне отсутствия привычного тепла в домах киевлян, о чем уже предупредил мэр Виталий Кличко, порекомендовав запасаться теплыми вещами и одеялами.