Киянам можуть "приписати" 100 гривень до комуналки – експерт відкрив схему

Киян попередили про схему комунальників, за якої доведеться заплатити за послугу якої не отримували

Хоча Рада своїм рішенням 29 липня запровадила мораторій на підвищення вартості таких комунальних послуг як тепло, природний газ та гаряча вода, киян таки можуть змусити заплатити приблизно на 100 гривень більше за рахунок однієї лазівки у законах.

Як попереджає голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, у Києві всім без винятку нараховуватимуть показники за гарячу воду, незалежно від того, споживають її чи ні. У платіжку просто запишуть відповідні куби за нормою від мешканців. Щоправда, потім проведуть звіряння і ці нарахування для багатьох знімуть, але лишається одна лазівка.

"Під час звіряння убік йде одне питання — платіж за водовідведення чи каналізацію. Адже якщо вам нараховують за гарячу воду щомісяця, яку ви не споживаєте, то й за водовідведення ви отримаєте платіжки, які ви не здійснювали. І ось тут найцікавіше, адже за фактом ніде не прописано, як потім провести звірку за додатковими показниками з водовідведення, обліку там немає, і кожен киянин заплатить по 100 грн у середньому з квартири за послуги, які він взагалі не отримував. ", — пише на своїй сторінці в соцмережах про суть такої "доплати" Олег Попенко.

Подібне "нововведення" від комунальників може статися на тлі відсутності звичного тепла в будинках киян, про що вже попередив мер Віталій Кличко, порекомендувавши запасатися теплими речами та ковдрами.