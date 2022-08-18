Продавцы хотят повысить курс доллара – эксперт сказала, какой будет курс в августе

Продавцы хотят чтобы курс рос и дальше, потолком может стать курс в 120 гривен

Курс доллара в Украине до конца месяца будет колебаться в валютном коридоре от 39 до 41 гривны. Это объясняется тем, что именно такой коридор выгоден продавцам заокеанской валюты.

Об этом рассказала 24 каналу директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько.

"Одним из стабилизирующих факторов стала активизация банков по предложению покупки иностранной валюты за безналичную гривну по "депозитной" схеме, недавно открывшейся Национальным банком. Этот канал покупки валюты является достаточно хорошей альтернативой для небольших сумм за счет существенно меньшего курса покупки", — говорит эксперт.

По мнению Анны Золотько, продавцы хотят увеличить курс доллара до 41 гривны и в этом им помогает продолжающееся преобладание спроса на доллар над его предложением.

Так, за вторую неделю августа НБУ продал из своих запасов на 428 миллионов долларов больше, чем купил, и хотя это меньше, чем за первую неделю августа, не говоря уже об июле, дефицит доллара налицо. И пока потенциала для изменения этой тенденции Анна Золотько не видит.

Дефицит долларов наблюдаемый в Украине тревожит экономических экспертов, так как это может привести к росту курса доллара до 120 гривен.