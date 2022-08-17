Доллар демонстрирует тревожащую тенденцию в Украине – эксперт объяснил, какую именно

Тенденция указанная экспертом может говорить о грядущем скачке курса доллара

В среду, 17 августа, курс наличного доллара на черным рынке вновь пошел вверх до 40,55 грн, подорожав за день на 30 копеек.

При этом, как пишет на своей странице в Facebook глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин, на валютном рынке продолжается тревожная тенденция дисбаланса спроса и предложения.

Так, на межбанковском валютном рынке спрос на иностранную валюту со стороны клиентов банков продолжает превышать ее предложение, на минувшей неделе увеличившись на 10%.

"Это определяло увеличение продаж иностранной валюты Национальным банком до 522 млн долларов США за неделю (по сравнению с 490 млн долларов неделей ранее), хотя чистый объем интервенций НБУ несколько сократился, учитывая приобретение Национальным банком на прошлой неделе 93 млн долларов США", — пишет эксперт.

При этом удовлетворить растущий спрос за счет наличных долларов невозможно из-за их нехватки. Так, по словам эксперта, хотя экспорт зерна и растет – в июле более 2,4 млн тонн зерна, он вдвое меньше прошлогоднего с его 5 миллионами тонн экспортированного зерна.

По мнению экспертов, курс доллара в августе будет обязательно расти, скорее всего он будет несколько больше 40 гривен за 1 доллар, но в случае дальнейшего преобладания импорта может вырасти до 120 гривен.