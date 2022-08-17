Долар демонструє тривожну тенденцію в Україні – експерт пояснив, яку саме

Тенденція, вказана експертом, може говорити про майбутнє стрибка курсу долара.

У середу, 17 серпня, курс готівкового долара на чорному ринку знову пішов угору до 40,55 грн, подорожчавши за день на 30 копійок.

При цьому, як пише на своїй сторінці у Facebook голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, на валютному ринку триває тривожна тенденція дисбалансу попиту та пропозиції.

Так, на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію, минулого тижня збільшившись на 10%.

"Це визначало збільшення продажів іноземної валюти Національним банком до 522 млн. доларів США за тиждень (порівняно з 490 млн. доларів тижнем раніше), хоча чистий обсяг інтервенцій НБУ дещо скоротився, враховуючи придбання Національним банком минулого тижня 93 млн. доларів США", — пише експерт.

При цьому задовольнити попит, що росте, за рахунок готівкових доларів неможливо через їх брак. Так, за словами експерта, хоча експорт зерна і зростає – у липні понад 2,4 млн тонн зерна, він удвічі менший за торішній з його 5 мільйонами тонн експортованого зерна.

На думку експертів, курс долара в серпні обов’язково зростатиме, швидше за все він буде дещо більше 40 гривень за 1 долар, але у разі подальшого переважання імпорту може зрости до 120 гривень.