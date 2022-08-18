Продавці хочуть підвищити курс долара – експерт сказала, яким буде курс у серпні

Продавці хочуть щоб курс зростав і далі, стелею може стати курс 120 гривень

Курс долара в Україні до кінця місяця коливатиметься у валютному коридорі від 39 до 41 гривні. Це тому, що саме такий коридор вигідний продавцям заокеанської валюти.

Про це розповіла 24 каналу директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько.

"Одним із стабілізуючих факторів стала активізація банків на пропозицію купівлі іноземної валюти за безготівкову гривню за "депозитною" схемою, що недавно відкрилася Національним банком. Цей канал купівлі валюти є досить хорошою альтернативою для невеликих сум за рахунок значно меншого курсу купівлі", — каже експерт.

На думку Ганни Золотько, продавці хочуть збільшити курс долара до 41 гривні і в цьому їм допомагає переважання попиту на долар над його пропозицією.

Так, за другий тиждень серпня НБУ продав зі своїх запасів на 428 мільйонів доларів більше, ніж купив, і хоча це менше, ніж за перший тиждень серпня, не кажучи вже про липень, дефіцит долара є. І поки що потенціалу для зміни цієї тенденції Ганна Золотько не бачить.

Дефіцит доларів, що спостерігається в Україні, турбує економічних експертів, оскільки це може призвести до зростання курсу долара до 120 гривень.