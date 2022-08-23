Курс доллара взлетит в сентябре – эксперт объяснил, почему

Сентябрь может стать месяцем обвала гривны

Во вторник, 23 августа, курс доллара в Украине вплотную приблизился к отметке в 41 гривну, а также превысил курс евро, что, по мнению экспертов, говорит о незавидной судьбе гривны в сентябре.

Так считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. По его мнению, судя по укреплению курса доллара к евро, наблюдаемого с июля, август станет последним спокойным месяцем и для нашей гривны. Так что, по его словам, может быть разумным в эти дни прикупить по текущему курсу доллары США.

Как предполагает Александр Гончаров на своей странице в соцсетях, тяжелая экономическая ситуация в Европе резко подкосила позиции евро и национальных валют развивающихся стран. Плюс к этому вчера министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что ОПЕК, возможно, придется сократить добычу, а это – новый мощный негатив для рынков, т.к. сокращение добычи вызовет рост цен и ещё сильнее разгонит инфляцию.

"Что дальше? Вероятнее всего, евро и нацвалюты развивающихся стран спикируют еще ниже и быстрее, что будет способствовать ускоренному перетоку капитала из евро в доллары США, т.к. ставка в долларах выше — значит выгоднее держать в долларах США", — прогнозирует эксперт падение национальных валют, в том числе гривны, уже в сентябре.

Пока единственный способ сдерживать рост курса — валютные интервенции НБУ, но их возможности не бесконечны.