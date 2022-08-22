Курс доллара снова растет – какое решение НБУ может еще больше усложнить ситуацию?

Сколько отдадим за доллар осенью

Четвертая неделя августа в Украине началась с роста курса доллара, что вместе с еще одной тенденцией может сигнализировать о грядущем обвале национальной валюты. Так, по состоянию на утро понедельника, 22 августа, на черном рынке доллар уже достиг отметки в 40,6 / 40,85 грн. Евро оценивается в обменниках в 40,65 / 41 грн.

Весь август валютный рынок демонстрирует одну тенденцию – преобладание спроса на доллар над его предложением, что "толкает" его курс вверх и вынуждает НБУ продавать валюту для сдерживания роста курса.

Однако это не может продолжаться постоянно и НБУ придется прекратить осуществлять подобные интервенции, чтобы приберечь валюту. Если дойдет до того, что НБУ не сможет осуществлять валютные интервенции, это будет фактически означать отсутствие валюты в стране.

При таком сценарии нас ожидает краткосрочный дефицит импортных товаров и неконтролируемая девальвация, говорит в комментарии LIGA.net старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

В свою очередь прекращение валютных интервенций НБУ вместе с ростом спроса на доллары может обвалить национальную валюту по отношению к доллару втрое, так что за 1 бакс будут давать до 120 гривен.