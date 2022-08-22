Валюта снова дорожает: причины и прогноз курса доллара на черном рынке на неделю

Валюта продолжает расти в цене из-за нескольких предпосылок

Курс доллара в Украине реагирует не только на внутренние колебания курса, связанные с экспортом зерна или ситуацией на фронте, но и на международную ситуацию на экономическом рынке. Пока стоимость доллара растет в обменках Украины, индекс доллара США достиг пятинедельного максимума на фоне попыток западных финансистов удержать инфляцию.

Отмечается, что евро при этом снова переживает падение. Колебания сочетания "доллар-евро" будут важны для Украины, наряду с внесением изменений в бюджет Украины, реструктуризацию долгов страны и другими процессами. Согласно прогнозу "Минфина", все это приведет к нестабильности в курсе наличного доллара.

На ближайшую рабочую неделю до 26 августа ожидается в банках цена на наличный доллар в рамках от 38,3 до 41,55 грн, а на евро — от 39 до 42,3 грн. На черном рынке коридор доллара будет отличаться и валюта также частично преодолеет рубеж в 41 грн. Согласно прогнозу доллар будет стоить при купле/продаже от 30,35 до 41,3 грн, а евро от 40,4 до 41,5 грн.

По состоянию на утро понедельника на черном рынке доллар уже достиг отметки в 40,6 / 40,85 грн. Евро оценивается в обменках в 40,65 / 41 грн.

Курс валют в Украине на 22 августа

Ранее "Телеграф" сообщал, что курс доллара может существенно повыситься в случае изменения баланса сил на фронте. Скачек может привести к стоимости в 100 грн за доллар. Обвалить курс национальной валюты может и Нацбанк.