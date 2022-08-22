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Валюта знову дорожчає: причини та прогноз курсу долара на чорному ринку на тиждень

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Долар знову подолав психологічну позначку 40 грн Новина оновлена 22 серпня 2022, 09:32
Долар знову подолав психологічну позначку 40 грн

Валюта продовжує зростати в ціні через кілька передумов

Курс долара в Україні реагує не лише на внутрішні коливання курсу, пов’язані з експортом зерна чи ситуацією на фронті, а й міжнародну ситуацію на економічному ринку. Поки вартість долара зростає в обмінках України, індекс долара США досяг п’ятитижневого максимуму на тлі спроб західних фінансистів утримати інфляцію.

Зазначається, що євро при цьому знову переживає падіння. Коливання поєднання "долар-євро" будуть важливими для України, поряд із внесенням змін до бюджету України, реструктуризації боргів країни та іншими процесами. Згідно з прогнозом Мінфіну, все це призведе до нестабільності в курсі готівкового долара.

На найближчий робочий тиждень до 26 серпня очікується в банках ціна на готівковий долар у межах від 38,3 до 41,55 грн, а на євро — від 39 до 42,3 грн. На чорному ринку коридор долара відрізнятиметься і валюта також частково подолає рубіж 41 грн. Згідно з прогнозом, долар буде коштувати при купівлі/продажу від 30,35 до 41,3 грн, а євро від 40,4 до 41,5 грн.

Станом на ранок понеділка на чорному ринку долар уже досяг позначки 40,6/40,85 грн. Євро оцінюється в обмінках у 40,65/41 грн.

Курс валют в Україні на 22 серпня
Курс валют в Україні на 22 серпня

Раніше "Телеграф" повідомляв, що курс долара може суттєво підвищитися у разі зміни балансу сил на фронті. Стрибок може призвести до вартості 100 грн за долар. Обвалити курс національної валюти може і Нацбанк.

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