Курс доллара может вырасти втрое – о причине рассказал эксперт

Из-за преобладания импорта курс доллара может превысить 100 гривен

В то время как валютные интервенции Национального банка выявили положительную тенденцию для гривны – некоторый излишек доллара, эксперты считают это временным явлением.

Так, по словам главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина, на валютном рынке по-прежнему спрос на доллары выше их предложения.

Изменить ситуацию может рост поступлений от экспорта зерна, но случится это, по мнению экономического эксперта Богдана Кушнирука, не ранее чем через 3-5 месяцев.

Наиболее пессимистичный сценарий курса доллара к гривне предлагает инвестиционный банкир Сергей Фурса – по его мнению, доллар может взлететь до 120 гривен. Привести к этому может разница между суммами экспорта и импорта, поскольку Украина ввозит намного больше. Если разница останется прежней, а количество импорта не уменьшится, доллар может взлететь в цене до 120 грн, а стоимость товаров вырастет в три раза. Этому призван помешать валютный налог в 10% на импорт — соответствующий законопроект уже разрабатывают.

Впрочем, в Национальном банке Украины настроены куда более оптимистично и рассчитывают, что курс доллара в 2023 году не вырастет выше 43 гривен.