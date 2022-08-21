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Курс долара може зрости втричі – про причину розповів експерт

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Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара може зрости до 120 гривень
Курс долара може зрости до 120 гривень

Через переважання імпорту курс долара може перевищити 100 гривень

У той час як валютні інтервенції Національного банку виявили позитивну тенденцію для гривні – деякий надлишок долара, експерти вважають це тимчасовим явищем.

Так, за словами голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина, на валютному ринку, як і раніше, попит на долари вищий за їхню пропозицію.

Змінити ситуацію може зростання надходжень від експорту зерна, але це станеться, на думку економічного експерта Богдана Кушнірука, не раніше ніж через 3-5 місяців.

Найбільш песимістичний сценарій курсу долара до гривні пропонує інвестиційний банкір Сергій Фурса – на його думку, долар може злетіти до 120 гривень. Привести до цього може різниця між сумами експорту та імпорту, оскільки Україна ввозить набагато більше. Якщо різниця залишиться незмінною, а кількість імпорту не зменшиться, долар може злетіти в ціні до 120 грн, а вартість товарів зросте втричі. Цьому має на меті перешкодити валютний податок у 10% на імпорт — відповідний законопроект уже розробляють.

Втім, у Національному банку України налаштовані значно оптимістичніше і розраховують, що курс долара у 2023 році не зросте вище 43 гривень.

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#НБУ #Долар #Курс долара #курс долара. курс євро