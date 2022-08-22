Курс долара знову зростає — яке рішення НБУ може ще більше ускладнити ситуацію?

Скільки віддамо за долар восени

Четвертий тиждень серпня в Україні почався зі зростання курсу долара, що разом із ще однією тенденцією може сигналізувати про майбутній обвал національної валюти. Так, станом на ранок понеділка, 22 серпня, на чорному ринку долар уже досяг позначки 40,6/40,85 грн. Євро оцінюється в обмінниках у 40,65/41 грн.

Весь серпень валютний ринок демонструє одну тенденцію – переважання попиту на долар над його пропозицією, що "штовхає" його курс нагору і змушує НБУ продавати валюту для стримування зростання курсу.

Однак це не може продовжуватися постійно, і НБУ доведеться припинити здійснювати подібні інтервенції, щоб зберегти валюту. Якщо дійде до того, що НБУ не зможе здійснювати валютні інтервенції, це фактично означатиме відсутність валюти в країні.

За такого сценарію на нас чекає короткостроковий дефіцит імпортних товарів та неконтрольована девальвація, говорить у коментарі LIGA.net старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

У свою чергу припинення валютних інтервенцій НБУ разом із зростанням попиту на долари може обвалити національну валюту по відношенню до долара втричі, тож за 1 долар даватимуть до 120 гривень.