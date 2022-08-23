Курс долара злетить у вересні – експерт пояснив, чому

Вересень може стати місяцем обвалу гривні

У вівторок, 23 серпня, курс долара в Україні впритул наблизився до позначки 41 гривню, а також перевищив курс євро, що, на думку експертів, говорить про незавидну долю гривні у вересні.

Так вважає директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров. На його думку, судячи зі зміцнення курсу долара до євро, що спостерігається з липня, серпень стане останнім спокійним місяцем і для нашої гривні. Отже, за його словами, може бути розумним у ці дні придбати за поточним курсом долари США.

Як припускає Олександр Гончаров на своїй сторінці в соцмережах, важка економічна ситуація в Європі різко підкосила позиції євро і національних валют країн, що розвиваються. Плюс до цього вчора міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що ОПЕК, можливо, доведеться скоротити видобуток, а це новий потужний негатив для ринків, т.к. скорочення видобутку викличе зростання цін та ще сильніше розжене інфляцію.

"Що далі? Найімовірніше, євро і нацвалюти країн, що розвиваються, спікують ще нижче і швидше, що сприятиме прискореному перетіканню капіталу з євро в долари США, тому що ставка в доларах вища — значить вигідніше тримати в доларах США", — прогнозує експерт падіння національних валют, зокрема гривні, вже у вересні.

Поки що єдиний спосіб стримувати зростання курсу — валютні інтервенції НБУ, але їхні можливості не нескінченні.