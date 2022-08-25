Курс доллара – эксперт предсказал судьбу валюты на ближайшие пару недель

Эксперт рассказал каким будет курс валют ближайшие 2 недели

После очередного роста накануне курс доллара к гривне снова начал падать. Так, в четверг, 25 августа, курс доллара подешевел на 5 копеек.

Как рассказал "Телеграфу" экономический эксперт Даниил Монин, это является отражением ситуации, которая будет наблюдаться на валютном рынке в ближайшие пару недель.

По мнению эксперта, курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар, чему будут способствовать ряд факторов, таких как:

отсрочка выплат долгов;

приходящие гранты;

зерновой экспорт.

В то же время, попытка активизировать бизнес-активность после лета будет давить на гривну в сторону ее девальвации и роста курса доллара.

"Рост активности бизнеса повлечет за собой рост спроса на доллар, а значит и очередной скачок его стоимости к гривне, но, думаю, все же зерновой экспорт и отсрочка выплаты долгов уравновесят друг друга и курс доллара не будет выше 40-41 гривны", — заключает Даниил Монин.

По мнению вице-президента ІСС Ukraine (Международной торговой палаты) по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергея Сиволапа, разблокировка морских портов для экспорта металла и руды даст Украине стабильный приток валюты и поможет снизить давление на гривну.