Укр

Курс доллара будет расти? Назван рецепт, который может спасти гривну от девальвации

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
126
Расширение экспорта может спасти гривну от падения Новость обновлена 24 августа 2022, 18:38
Расширение экспорта может спасти гривну от падения

Эксперты предложили способ спасения гривны от девальвации

В Украине продолжает расти курс доллара, достигнув ко Дню Независимости показателя в 41 гривну за доллар. И для дальнейшего роста курса есть как минимум 3 причины.

В то же время, по мнению вице-президента ІСС Ukraine (Международной торговой палаты) по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергея Сиволапа, есть один рецепт, как спасти гривну от девальвации.

Для этого необходима разблокировка морских портов для экспорта металла и руды, как это было сделано для вывоза зерна, что даст Украине стабильный приток валюты и поможет снизить давление на гривну.

"Разблокировка портов — это уже не только позиция относительно глобального видения функционирования и развития мировой экономики. Это средство, которое позволит Украине действенно и активно противостоять агрессии. Ведь мы все видим удар, который Украина вынуждена держать на финансовом поле: инфляция, курс доллара, брак поступлений в бюджет. Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину", — приводит слова Сиволапа сайт "Obozrevatel".

Вопрос снижения давления на гривну сегодня особенно актуален, ведь по прогнозам экспертов уже осенью курс доллара может снова взлететь вверх. Причина тому – обвал курса евро по отношению к доллару, что повлечет за собой падение и других национальных валют.

Теги:
#Гривна #Экспорт #Курс доллара #курс доллара. курс евро