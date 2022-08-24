Курс доллара будет расти? Назван рецепт, который может спасти гривну от девальвации

Эксперты предложили способ спасения гривны от девальвации

В Украине продолжает расти курс доллара, достигнув ко Дню Независимости показателя в 41 гривну за доллар. И для дальнейшего роста курса есть как минимум 3 причины.

В то же время, по мнению вице-президента ІСС Ukraine (Международной торговой палаты) по вопросам промышленной политики и энергетических стратегий Сергея Сиволапа, есть один рецепт, как спасти гривну от девальвации.

Для этого необходима разблокировка морских портов для экспорта металла и руды, как это было сделано для вывоза зерна, что даст Украине стабильный приток валюты и поможет снизить давление на гривну.

"Разблокировка портов — это уже не только позиция относительно глобального видения функционирования и развития мировой экономики. Это средство, которое позволит Украине действенно и активно противостоять агрессии. Ведь мы все видим удар, который Украина вынуждена держать на финансовом поле: инфляция, курс доллара, брак поступлений в бюджет. Поэтому мы должны в кратчайшие сроки начать экспорт и вернуть валюту в Украину", — приводит слова Сиволапа сайт "Obozrevatel".

Вопрос снижения давления на гривну сегодня особенно актуален, ведь по прогнозам экспертов уже осенью курс доллара может снова взлететь вверх. Причина тому – обвал курса евро по отношению к доллару, что повлечет за собой падение и других национальных валют.