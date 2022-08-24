Курс доллара в Украине может резко вырасти: эксперты назвали три большие причины

Многое зависит не только от объемов западной финансовой помощи, но и от ее своевременности.

Курс гривны к доллару, евро и другим основным валютам в Украине неуклонно падает из-за войны – в сентябре ожидается очередное ослабление. Основных факторов, которые давят на украинскую валюту эксперты называют три.

Как пишет издание "Минфин", первым является принятые Верховной Радой изменения в бюджет на 2022 год, в котором на 270 млрд грн была увеличена расходная часть. Этот шаг был сделан из соображений обороноспособности, но при этом создал дополнительное давление на гривну. Теперь принципиальным будет вопрос, за счет чего будут закрыты такие дополнительные расходы. Средства западных партнеров в большинстве своем предназначены на социальные расходы, но и они не всегда поступают регулярно – финансировать военные расходы приходится за счет печати гривны и размещения военных облигаций. С последним есть ощутимые проблемы. "Поэтому полнота сборов налогов, эффективный запуск экономики в условиях войны, получение полного объема помощи от западных партнеров, полноценный экспорт зерна и минимальный объем эмиссии становятся главными факторами, определяющими дальнейшие перспективы гривны", — утверждает издание.

Следующим фактором является нынешнее тестирование уровня паритета пары евро/доллар на международных рынках. Так, впервые за 20 лет официальный курс доллара в Украине превысил курс гривны. Колебания этих двух ключевых валют по отношению к друг другу больше влияют на экономику США и Европы, но ощущаются и в Украине, в частности через импортозависимые отрасли.

Третьим фактором называют сочетание помощи от иностранных партнеров, ситуации на фронтах, реструктуризации долгов и оценки Украины рейтинговыми агентствами. "Минимальная ежемесячная потребность для финансирования дыр бюджета составляет 5 млрд долларов. По факту же еще не было ни одного военного месяца, когда вся западная помощь поступала в полном объеме и вовремя. Бюрократия на Западе оказалась не хуже нашей, и формальных причин задержек поступления денег хватает ", — отмечает издание. Пока правительству удается балансировать все эти нюансы, а сдержанного оптимизма добавляет то, что рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Между тем, в среду, 24 августа, курс доллара на черном рынке удерживается в вилке 40,85/41,00 грн. Для евро этот показатель немного ниже – 40,70/41,00 грн.

Курс валют на черном рынке 24 августа

Как сообщал "Телеграф", директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько уверена, что сейчас очень важно удержать доллар в пределах 41 гривны, чтобы не допустить дальнейшего подорожания.