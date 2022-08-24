Курс долара в Україні може різко зрости: експерти назвали три великі причини

Чимало залежить не тільки від обсягів західної фінансової допомоги, але й від її вчасності

Курс гривні до долара, євро та інших основних валют в Україні неухильно падає через війну – у вересні очікується чергове ослаблення. Основних чинників, які тиснуть на українську валюту експерти називають три.

Як пише видання "Мінфін", першим є ухвалені Верховною Радою зміни до бюджету на 2022 рік, в якому на 270 млрд грн було збільшено видаткова частина. Цей крок було зроблено з міркувань обороноздатності, але при цьому він створив додатковий тиск на гривню. Тепер принциповим буде питання, за рахунок чого будуть закриті такі додаткові витрати. Кошти західних партнерів здебільшого призначені на соціальні витрати, але й вони не завжди надходять регулярно – фінансувати військові витрати доводиться за рахунок друку гривні та розміщення військових облігацій. З останнім є відчутні проблеми. "Тому повнота зборів податків, ефективний запуск економіки в умовах війни, отримання повного обсягу допомоги від західних партнерів, повноцінний експорт зерна та мінімальний обсяг емісії стають головними чинниками, які визначають подальші перспективи гривні", — твердить видання.

Наступним чинником є нинішнє тестування рівня паритету пари євро/долар на міжнародних ринках. Так уперше за 20 років офіційний курс долара в Україні перевищив курс гривні. Коливання цих двох ключових валют одна щодо одної більше впливають на економіку США та Європи, але відчуваються і в Україні, зокрема через імпортозалежні галузі.

Третім чинником називають поєднання допомоги від іноземних партнерів, ситуації на фронтах, реструктуризації боргів та оцінки України рейтинговими агентствами. "Мінімальна щомісячна потреба для фінансування дір бюджету становить 5 млрд доларів. За фактом же ще не було жодного військового місяця, коли вся західна допомога надходила в повному обсязі і вчасно. Бюрократія на Заході виявилася не гіршою від нашої, і формальних причин затримок надходження грошей вистачає", — відзначає видання. Поки уряду вдається балансувати всі ці нюанси, а стриманого оптимізму додає те, що рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (ймовірний дефолт).

Тим часом, у середу, 24 серпня, курс долара на чорному ринку утримується у вилці 40,85 / 41,00 грн. Для євро цей показник наразі трошки нижчий – 40,70 / 41,00 грн.

Курс валют на чорному ринку 24 серпня

Як повідомляв "Телеграф", директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько упевнена, що зараз дуже важливо утримати долар у межах 41 гривні, щоб не допустити подальшого подорожчання.