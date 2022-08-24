Курс долара зростатиме? Названо рецепт, який може врятувати гривню від девальвації

Експерти запропонували спосіб порятунку гривні від девальвації

В Україні продовжує зростати курс долара, досягнувши до Дня Незалежності показника 41 гривню за долар. І для подальшого зростання курсу є щонайменше 3 причини.

Водночас, на думку віце-президента ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати) з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергія Сиволапа, є один рецепт, як урятувати гривню від девальвації.

Для цього необхідне розблокування морських портів для експорту металу та руди, як це було зроблено для вивезення зерна, що дасть Україні стабільний приплив валюти та допоможе знизити тиск на гривню.

"Розблокування портів — це вже не лише позиція щодо глобального бачення функціонування та розвитку світової економіки. Це засіб, який дозволить Україні дієво та активно протистояти агресії. Адже ми всі бачимо удар, який Україна змушена тримати на фінансовому полі: інфляція, курс долара, шлюб надходжень до бюджету. Тому ми повинні в найкоротші терміни розпочати експорт і повернути валюту в Україну", — наводить слова Сіволапа сайт "Obozrevatel".

Питання зниження тиску на гривню сьогодні особливо актуальне, адже за прогнозами експертів, уже восени курс долара може знову злетіти вгору. Причина цього – обвал курсу євро щодо долара, що спричинить падіння інших національних валют.