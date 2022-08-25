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Курс долара – експерт передбачив долю валюти на найближчі два тижні

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Курс долара буде поки що стабільним Новина оновлена 25 серпня 2022, 15:45
Курс долара буде поки що стабільним

Експерт розповів яким буде курс валют найближчі 2 тижні

Після чергового зростання, напередодні курс долара до гривні знову почав падати. Так, у четвер, 25 серпня, курс долара подешевшав на 5 копійок.

Як розповів економічний експерт Данило Монін, це є відображенням ситуації, яка спостерігатиметься на валютному ринку в найближчі пару тижнів.

На думку експерта, курс долара поки що перебуватиме у стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар, чому сприятимуть низка таких чинників:

  • відстрочення виплат боргів;
  • гранти, що надходять;
  • зерновий експорт.

У той же час, спроба активізувати бізнес-активність після літа тиснутиме на гривню у бік її девальвації та зростання курсу долара.

"Зростання активності бізнесу спричинить зростання попиту на долар, а значить і черговий стрибок його вартості до гривні, але, думаю, все ж таки зерновий експорт і відстрочка виплати боргів врівноважать один одного і курс долара не буде вищим за 40-41 гривню", — укладає Данило Монін.

На думку віце-президента ІСС Ukraine (Міжнародної торгової палати) з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергія Сиволапа, розблокування морських портів для експорту металу та руди дасть Україні стабільний приплив валюти та допоможе знизити тиск на гривню.

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#Гривня #Експорт #Курс долара #курс долара. курс євро