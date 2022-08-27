В банках рассказали, что будет с курсом доллара осенью

Банкиры единодушны в своей оценке курса доллара на ближайший осенний месяц

Осенью банкиры не ждут девальвации гривны, поскольку считают, что установившийся на сегодня курс – чуть меньше 41 гривны за доллар, полностью соответствует текущей ситуации в стране.

"Преодолеть психологическую отметку 41 грн/$ продавцы валюты, несмотря на неоднократные попытки, так и не смогли. Похоже, рынок пока не готов к таким значениям. В настоящее время курс доллара в наличном сегменте колеблется в узком коридоре 40,7-41,0 грн/$", — отметила директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, передает "Интерфакс-Украина".

По ее мнению, в ближайшее время курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 40,5-41,5 грн/$, а в ближайшее прогнозируемое событие, которое может повлиять на ситуацию на валютном рынке, должно стать заседание монетарного комитета НБУ.

Казначей банка "Кредит Днепр" Юрий Гриненко полагает, что из-за повышения официального безналичного курса на 25% и дополнительных действий НБУ по успокоению наличного рынка, сейчас наличный курс отличается от безналичного примерно на 10%. Но это достаточно приемлемо и справедливо, учитывая расходы на ввоз наличных в Украину, объясняет эксперт.

"Летние месяцы всегда сопровождаются умеренным спросом на наличные деньги и осенью следует ожидать, что отрыв наличного рынка от безналичного будет вероятно меняться", — прогнозирует банкир рост курса наличного доллара осенью.

Стабильность курсу доллара, в диапазоне 40-41 гривны предрекают и многие другие эксперты.