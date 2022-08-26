Что будет с курсом доллара к концу года и стоит ли хранить деньги в валюте

Куда вложить сбережения и стоит ли вкладываться в доллар

Курс доллара в обменниках до конца года вряд ли вырастет больше 40 гривен, так что свои сбережения лучше вкладывать в доллары и гривну, а вот вложения в авто или недвижимость будут рискованны.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал экономист Илья Несходовский.

По словам эксперта, официальный курс в ближайшее время будет держаться на том уровне, который есть. На официальном уровне – примерно 36–37. В банках – 38–39. В обменниках – около 40. Таким образом, как минимум до конца года лучше все же хранить в гривне на депозитах.

"Ситуация с гривной будет зависеть от того, как будет приходить помощь наших партнеров. И насколько хорошо мы будем реализовывать нашу продукцию за рубежом. Прогноз такой, что больших потрясений относительно цены гривни по отношению к доллару не будет", – добавляет Несходовский.

По его словам, лучшее предложение на сегодня для сбережений — купить валюту по официальному курсу на не более 50 тысяч гривен, положить на три месяца на депозит под небольшой процент в банк. Разница же между тем курсом, который есть сейчас, и какой будет, можно получить достаточный уровень прибыльности.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, в ближайшие пару недель курс доллара пока будет находиться в стабильной зоне около 40-41 гривны за доллар.