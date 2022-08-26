Що буде з курсом долара до кінця року і чи варто зберігати гроші у валюті

Куди вкласти заощадження і чи варто вкладатись у долар

Курс долара в обмінниках до кінця року навряд чи зросте більше 40 гривень, тож свої заощадження краще вкладати в долари та гривню, а ось вкладення в авто чи нерухомість будуть ризиковані.

Про це у коментарі Gazeta.ua розповів економіст Ілля Несходовський.

За словами експерта, офіційний курс найближчим часом триматиметься на рівні, який є. На офіційному рівні – приблизно 36–37. У банках – 38–39. В обмінниках – близько 40. Таким чином, як мінімум до кінця року краще все ж таки зберігати в гривні на депозитах.

"Ситуація з гривнею залежатиме від того, як приходитиме допомога наших партнерів. І наскільки добре ми реалізовуватимемо нашу продукцію за кордоном. Прогноз такий, що великих потрясінь щодо ціни гривні щодо долара не буде", – додає Несходовський.

За його словами, найкраща пропозиція на сьогодні для заощаджень — купити валюту за офіційним курсом не більше 50 тисяч гривень, покласти на три місяці на депозит під невеликий відсоток у банк. Різниця між тим курсом, який є зараз, і який буде, можна отримати достатній рівень прибутковості.

На думку економічного експерта Данила Моніна, в найближчі пару тижнів курс долара поки перебуватиме в стабільній зоні близько 40-41 гривні за долар.