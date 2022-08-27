У банках розповіли, що буде з курсом долара восени

Банкіри одностайні у своїй оцінці курсу долара на найближчий осінній місяць

Восени банкіри не чекають на девальвацію гривні, оскільки вважають, що курс, що встановився на сьогодні, — трохи менше 41 гривні за долар, повністю відповідає поточній ситуації в країні.

"Подолати психологічну позначку 41 грн/$ продавці валюти, незважаючи на неодноразові спроби, так і не змогли. Схоже, ринок поки не готовий до таких значень. Наразі курс долара у готівковому сегменті коливається у вузькому коридорі 40,7-41,0 грн/$", — зазначила директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Ганна Золотько, передає "Інтерфакс-Україна".

На її думку, найближчим часом курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 40,5-41,5 грн/$, а найближча прогнозована подія, яка може вплинути на ситуацію на валютному ринку, має стати засідання монетарного комітету НБУ.

Казначей банку "Кредит Дніпро" Юрій Гріненко вважає, що через підвищення офіційного безготівкового курсу на 25% та додаткових дій НБУ щодо заспокоєння готівкового ринку, зараз готівковий курс відрізняється від безготівкового приблизно на 10%. Але це досить прийнятно та справедливо, враховуючи витрати на ввезення готівки в Україну, пояснює експерт.

"Літні місяці завжди супроводжуються помірним попитом на готівку і восени слід очікувати, що відрив готівкового ринку від безготівкового ймовірно буде змінюватися", — прогнозує банкір зростання курсу готівкового долара восени.

Стабільність курсу долара, в діапазоні 40-41 гривні, пророкують і багато інших експертів.