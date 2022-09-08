Курс доллара – кто больше всего заработал на девальвации гривны

Некоторые банки умудрились на операциях с валютой заработать до 40% своего дохода

Девальвация гривны и рост курса доллара с началом войны, не только обесценили нацвалюту, но и сделали украинские банки богаче, позволив им заработать на разнице валют в шесть раз больше, чем в 2021 году.

Так, если в апреле-июне 2021 года украинские банки заработали на операциях по купле-продаже иностранной валюты 2 млрд грн прибыли, то в апреле-июне 2022 года этот показатель составил 12,4 млрд грн. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Украины от Национального банка.

Такого показателя банки достигли за счет существования в Украине параллельно нескольких курсов валюты:

фиксированного официального – сейчас это 36,56 грн;

курса в обменных пунктах банков – от 40,5 до 41,5 грн

курса наличного доллара на черном рынке – от 41,3 до 41,55 грн.

По данным "Форбс-Украина, наибольшую прибыль от валютообменных операций получил закономерно государственный ПриватБанк: 8,3 млрд грн на 1 августа. На втором месте Универсал Банк (monobank) – 3,1 млрд грн, третий результат у "Ощадбанка" – 944 млн грн.

Самые крупные торговцы валютой среди украинских банков Источник - Форбс-Украина

Доход от купли-продажи валюты позволил некоторым банкам сформировать до 38% всех своих доходов именно на операциях данного вида.

При этом и по итогам работы в июле-сентябре украинские банки могут еще больше улучшить свои показатели доходности на девальвации гривны, ведь в июле НБУ увеличил ее официальный курс, а до конца сентября курс доллара может вырасти до 42-43 гривен.