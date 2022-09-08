Курс долара – хто найбільше заробив на девальвації гривні

Деякі банки примудрилися на операціях із валютою заробити до 40% свого доходу

Девальвація гривні та зростання курсу долара з початком війни не лише знецінили нацвалюту, а й зробили українські банки багатшими, дозволивши їм заробити на різниці валют у шість разів більше, ніж у 2021 році.

Так, якщо у квітні-червні 2021 року українські банки заробили на операціях з купівлі-продажу іноземної валюти 2 млрд грн прибутку, то у квітні-червні 2022 року цей показник становив 12,4 млрд грн. Про це йдеться у огляді банківського сектору України від Національного банку.

Такого показника банки досягли за рахунок існування в Україні паралельно кількох курсів валюти:

фіксованого офіційного – зараз це 36,56 грн.;

курсу в обмінних пунктах банків – від 40,5 до 41,5 грн.

курсу готівкового долара на чорному ринку – від 41,3 до 41,55 грн.

За даними "Форбс-Україна, найбільший прибуток від валютообмінних операцій отримав закономірно державний ПриватБанк: 8,3 млрд грн на 1 серпня. На другому місці Універсал Банк (monobank) — 3,1 млрд грн, третій результат "Ощадбанку" — 944 млн грн.

Найбільші торговці валютою серед українських банків Джерело — Форбс-Україна

Дохід від купівлі-продажу валюти дозволив деяким банкам сформувати до 38% усіх своїх доходів саме на операціях цього виду.

При цьому і за підсумками роботи у липні-вересні українські банки можуть ще більше покращити свої показники прибутковості на девальвації гривні, адже у липні НБУ збільшив її офіційний курс, а до кінця вересня курс долара може зрости до 42-43 гривень.