Курс доллара и импорт – почему гривня обесценивается

Украина импортирует товаров гораздо больше чем отправляет на экспорт

Продолжающееся падение гривни и рост курса доллара на валютном рынке объясняется преобладанием импорта над экспортом, особенно заметное с начала войны с рф. Для этого требуется все больше валюты, что толкает вверх спрос на нее и сам обменный курс.

Так объясняет рост курса доллара до почти 42 гривен экономический эксперт Даниил Монин, который считает основной причиной девальвации гривни — дисбаланс экспорта и импорта. В результате войны упало производство, а продукцию часто просто не получалось вывезти. При этом значительно вырос импорт.

"Население тоже вносит свой вклад в девальвацию, но он не так велик, поскольку денег у людей в основном нет. В месяц население выкупает около $1 млрд, что не так уж и много. И это с учетом перечисления валюты за границу родным, чего ранее не было", — подчеркивает эксперт.

Действительно, по данным Госстата за январь-август Украина экспортировала товаров и услуг на $29 млрд, что на $12,8 млрд меньше чем за аналогичный период 2021 года.

Создавшийся на валютном рынке дисбаланс спроса и предложения НБУ вынужден решать за счет интервенций на сотни миллионов долларов.