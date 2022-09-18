Курс долара та імпорт – чому гривня знецінюється

Україна імпортує товарів набагато більше, ніж відправляє на експорт

Падіння гривні, що продовжується, і зростання курсу долара на валютному ринку пояснюється переважанням імпорту над експортом, особливо помітне з початку війни з Росії. Для цього потрібно все більше валюти, що штовхає нагору попит на неї і сам обмінний курс.

Так пояснює зростання курсу долара майже до 42 гривень економічний експерт Данило Монін, який вважає основною причиною девальвації гривні — дисбаланс експорту та імпорту. Внаслідок війни впало виробництво, а продукцію часто просто не виходило. У цьому значно зріс імпорт.

"Населення теж робить свій внесок у девальвацію, але він не такий великий, оскільки грошей у людей здебільшого немає. У місяць населення викуповує близько $1 млрд, що не так уже й багато. І це з урахуванням перерахування валюти за кордон рідним, чого раніше не було", — наголошує експерт.

Справді, за даними Держстату, за січень-серпень Україна експортувала товарів і послуг на $29 млрд, що на $12,8 млрд менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Дисбаланс попиту і пропозиції НБУ, що створився на валютному ринку, змушений вирішувати за рахунок інтервенцій на сотні мільйонів доларів.