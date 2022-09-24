Курс доллара упал, но впереди его скачок вверх, возможно до 45 гривен

Доллар продолжит рост, а украинцев ждет рост цен

После вступления в силу решения диктатора рф владимира путина о мобилизации и вызванного этим во многом, скачку курса доллара до 43 гривен, наблюдается снижение курса. Последний по данным портала Минфин, упал до 42,8 грн.

Тем не менее, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров прогнозирует рост курса доллара к гривне, вызванном укреплением курса доллара в мире и падением курса остальных валют.

К примеру, фунт стерлингов Соединенного королевства упал на 3,5% к доллару США и теперь за фунт дают $1,086, а в 2007 году за него давали $2,1. Также и евро стал на 3% дешевле доллара США; снова пара eur/usd опустилась чуть ниже 0,97. И в будущем курс евро будет только падать, считает эксперт.

Слабеет даже китайский юань, несмотря на хорошие макроэкономические данные, т.к. западный капитал уходит из-за геополитических рисков. Однако, Китай экспортёр, и КНР отчасти выгодна слабая валюта.

"А у нас всё традиционно: впереди девальвация и очередные эмиссии гривны. Нельзя уже обслужить огромный внешний долг Украины без девальвации гривны и высокой инфляции. Интересно, НБУ подготовился к нестабильности на валютном рынке?", — предрекает Александр Гончаров очередной рост курса доллара в Украине.

Хотя НБУ прилагает все усилия для стабилизации курса, ряд экспертов считают, что доллар по 45 гривен может стать реальностью уже в конце сентября.