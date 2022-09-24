Курс долара впав, але попереду його стрибок нагору, можливо до 45 гривень

Долар продовжить зростання, а на українців чекає зростання цін

Після набуття чинності рішення диктатора Росії владимира Путіна про мобілізацію і викликаного цим багато в чому, стрибка курсу долара до 43 гривень, спостерігається зниження курсу. Останній, за даними порталу Мінфін, впав до 42,8 грн.

Проте директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров прогнозує зростання курсу долара до гривні, викликане зміцненням курсу долара у світі та падінням курсу інших валют.

Наприклад, фунт стерлінгів Сполученого королівства впав на 3,5% до долара США і тепер за фунт дають $1,086, а 2007 року за нього давали $2,1. Також і євро став на 3% дешевшим за долар США; знову пара eur/usd опустилася трохи нижче за 0,97. І в майбутньому курс євро лише падатиме, вважає експерт.

Слабшає навіть китайський юань, попри хороші макроекономічні дані, т.к. західний капітал йде через геополітичні ризики. Проте Китай експортер, і КНР частково вигідна слабка валюта.

"А у нас все традиційно: попереду девальвація та чергові емісії гривні. Не можна вже обслужити величезний зовнішній борг України без девальвації гривні та високої інфляції. Цікаво, що НБУ підготувався до нестабільності на валютному ринку?", — пророкує Олександр Гончаров чергове зростання курсу долара в Україні .

Хоча НБУ докладає всіх зусиль для стабілізації курсу, низка експертів вважають, що долар по 45 гривень може стати реальністю вже наприкінці вересня.