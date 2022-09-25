Курс доллара пока стабилизировался, что ждет гривну на следующей неделе?

Следующая неделя для курса доллара будет решающей

В последнее воскресенье сентября курс наличного доллара опустился до менее чем 43 гривны, в диапазон 42,6-42,8 грн за доллар, что говорит о некотором спокойствии на валютном рынке после мобилизации в рф, когда заокеанская валюта выросла до 44 гривен.

О том, что ждет доллар на следующей неделе есть ряд мнений экспертов. Так Даниил Монин считает, что НБУ валютными интервенциями справится с паникой на рынке и особых потрясений для гривны конец сентября не сулит – доллар останется на нынешнем уровне 42,5-43 гривен. Правда, если Нацбанк прекратит валютные интервенции, на что в сентябре были потрачены более $1,5 млрд, его курс может на следующей неделе вырасти до 45 гривен.

Но заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий обещает продолжить валютные интервенции.

Глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин подчеркивает критическую важность интервенций со стороны НБУ, поскольку спрос на доллар со стороны населения значительно больше, чем предложение, что дополнительно толкает его вверх.

Директор же Института развития экономики Украины Александр Гончаров прогнозирует рост курса доллара к гривне, вызванном укреплением курса доллара в мире и падением курса остальных валют. Правда этот процесс будет растянут во времени, но в целом неминуем.

Не исключено, что к концу сентября курс доллара может составить 45 гривен.