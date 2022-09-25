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Курс долара поки що стабілізувався, що чекає гривню наступного тижня?

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Яким буде курс долара наприкінці вересня
Яким буде курс долара наприкінці вересня

Наступний тиждень для курсу долара буде вирішальним

В останню неділю вересня курс готівкового долара опустився до 43 гривні, в діапазон 42,6-42,8 грн за долар, що говорить про деякий спокій на валютному ринку після мобілізації в Росії, коли заокеанська валюта зросла до 44 гривень.

Про те, що чекає долар наступного тижня, є низка думок експертів. Так Данило Монін вважає, що НБУ валютними інтервенціями впорається з панікою на ринку та особливих потрясінь для гривні кінець вересня не обіцяє – долар залишиться на нинішньому рівні 42,5-43 гривень. Щоправда, якщо Нацбанк припинить валютні інтервенції, на що у вересні було витрачено понад $1,5 млрд, його курс може наступного тижня зрости до 45 гривень.

Але заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій обіцяє продовжити валютні інтервенції.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин наголошує на критичній важливості інтервенцій з боку НБУ, оскільки попит на долар з боку населення значно більший, ніж пропозиція, що додатково штовхає його вгору.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров прогнозує зростання курсу долара до гривні, викликане зміцненням курсу долара у світі та падінням курсу інших валют. Щоправда, цей процес буде розтягнутий у часі, але в цілому неминучий.

Не виключено, що до кінця вересня курс долара може становити 45 гривень.

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