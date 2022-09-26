Курс доллара – эксперт назвал сколько отдадим за доллар в ближайшие две недели

Курсу прогнозируют колебания в пределах 15% от его показателей

Курс наличного доллара в Украине продолжает колебаться в коридоре 42-43 гривен, что говорит о некоей нестабильности, хотя ситуация и улучшилась после резкого скачка, связанного с мобилизацией в рф.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящий момент на валютном рынке установилось хоть и шаткое, но равновесие, так что в ближайшие две недели курсовой коридор будет относительно стабилен.

"Если не случится никаких военных или политических чрезвычайных ситуаций, курс доллара стабилизируется на уровне 42,5-43,5 гривен и будет держаться на этих показателях. Правда в целом тенденция на рост доллара никуда не уйдет", — прогнозирует "Телеграфу" эксперт.

По словам Пендзина, два основных фактора влияния на курс – превышение спроса на доллар над его предложением, и эмиссия гривны, никуда не денутся, вследствие чего национальная валюта продолжит девальвацию.

"В 2023 году власти прогнозируют среднегодовой курс в 42 гривны, но фактор спроса и эмиссии еще добавит к ним примерно 15%, так что в целом курс может приблизиться к 50 гривнам", — объясняет арифметику курсовых колебаний Олег Пендзин.

По мнению экономического эксперта Даниила Монина, уже к концу сентября доллар может вырасти до 45 гривен.