Курс долара – експерт назвав скільки віддамо за долар у найближчі два тижні

Курсу прогнозують коливання в межах 15% від його показників

Курс готівкового долара в Україні продовжує коливатися в коридорі 42-43 гривень, що говорить про якусь нестабільність, хоча ситуація і покращала після різкого стрибка, пов’язаного з мобілізацією в Росії.

На думку виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, зараз на валютному ринку встановилася хоч і хитка, але рівновага, тож у найближчі два тижні курсовий коридор буде відносно стабільним.

"Якщо не трапиться жодних військових чи політичних надзвичайних ситуацій, курс долара стабілізується на рівні 42,5-43,5 гривень і триматиметься на цих показниках. Щоправда, загалом тенденція на зростання долара нікуди не піде", — прогнозує "Телеграфу" експерт.

За словами Пендзіна, два основні фактори впливу на курс – перевищення попиту на долар над його пропозицією, та емісія гривні нікуди не подінуться, внаслідок чого національна валюта продовжить девальвацію.

"У 2023 році влада прогнозує середньорічний курс у 42 гривні, але фактор попиту та емісії ще додасть до них приблизно 15%, так що в цілому курс може наблизитися до 50 гривень", — пояснює арифметику курсових коливань Олег Пендзін.

На думку економічного експерта Данила Моніна, вже до кінця вересня долар може зрости до 45 гривень.