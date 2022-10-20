Курс доллара – на рынке видна тревожная тенденция

В НБУ признались, что есть тенденция которая их тревожит

В то время как по мнению эксперта по экономическим вопросам Олега Пендзина курс доллара к гривне достиг своего минимума, и падать больше не будет, в НБУ говорят о тревожной тенденции.

Так, по мнению главы Совета Национального банка Богдана Данилишина, спрос на доллар со стороны населения по-прежнему значительно превышает ее предложение банками. По этой причине стабильности гривны грозит опасность девальвации.

"Объем чистой продажи Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке, направленной на сбалансирование спроса и предложения на нем, на прошлой неделе оставался на уровне предыдущей недели, незначительно превысив 600 млн. долларов США. Потребность в значительных валютных интервенциях регулятора оказывает давление на международные резервы Украины, которые по результатам сентября сократились на 5,9% до 23,9 млрд долларов США, что соответствует финансированию 3,7 месяца будущего импорта", — пишет о тревожной тенденции эксперт на своей странице в соцсети Facebook.

Как сообщает НБУ, спрос на доллар со стороны населения растет с целью ее дальнейшего размещения на депозитах в банке и такая тенденция продолжает набирать обороты.

В свою очередь это может привести к серьезной девальвации национальной валюты если не в этом, то в будущем году.