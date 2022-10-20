Курс долара – на ринку побачили тривожну тенденцію

У НБУ зізналися, що є тенденція, яка їх турбує

У той час як на думку експерта з економічних питань Олега Пендзіна курс долара до гривні досяг свого мінімуму, і падати більше не буде, у НБУ говорять про тривожну тенденцію.

Так, на думку голови Ради Національного банку Богдана Данилишина, попит на долар із боку населення, як і раніше, значно перевищує її пропозицію банками. З цієї причини стабільності гривні загрожує небезпека девальвації.

"Обсяг чистого продажу Національним банком іноземної валюти на міжбанківському ринку, спрямованої на збалансування попиту та пропозиції на ньому, минулого тижня залишався на рівні попереднього тижня, трохи перевищивши 600 млн. доларів США. Потреба у значних валютних інтервенціях регулятора чинить тиск на міжнародні резерви України, які за результатами вересня скоротилися на 5,9% до 23,9 млрд доларів США, що відповідає фінансуванню 3,7 місяця майбутнього імпорту", — пише про тривожну тенденцію експерт на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомляє НБУ, попит на долар із боку населення зростає з метою її подальшого розміщення на депозитах у банку і така тенденція продовжує набирати обертів.

У свою чергу, це може призвести до серйозної девальвації національної валюти якщо не цього, то наступного року.