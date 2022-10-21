От буржуек до павербанков: как украинцы готовятся к зиме

Украинцы все чаще ищут то, что поможет им согреться зимой

Будущая зима уже станет для Украины самой тяжелой, прежде всего из-за явных ударов оккупантов по объектам критической инфраструктуры. С этой целью многие украинцы начали запасаться товарами, которые помогут им пережить зиму.

Так, по данным сервиса Olx.ua, из-за возможных проблем с отоплением только за одну неделю сентября конвекторы, радиаторы, тепловентиляторы, масляные и УФО обогреватели появлялись в запросах пользователей 87,4 тысяч раз.

Если же исчезнет электроэнергия, пригодится биокамин на спирте, газовая колонка, буржуйка или твердотопливный котел. Такие товары также больше всего интересовали пользователей в сентябре — почти 243 тысяч поисков, из которых 89% составили буржуйки.

Согласно спросу прибавилось и предложений. Средняя цена товаров для обогрева тоже выросла. Так, по сравнению с августом биокамины подорожали на 2 000 грн, масляные обогреватели и котлы — на 1 200 грн.

Как меняются запросы украинцев

Согреться зимой можно не только с помощью обогревателей. Удобная теплая домашняя одежда, одеяла и пледы, термобелье, теплые носки и свитера станут дополнительным утеплением. Такой комплект теплых вещей на одного взрослого в октябре обойдется в среднем 4 000 грн, а собрать его можно с 18 тысяч предложений в онлайне. При этом сам спрос за неполный октябрь возрос кое-где почти до 20 раз по сравнению с августом.

Кратковременные локальные отключения привели к увеличению спроса практически на все резервные системы питания. По данным OLX, сравнивая периоды 1-9 октября и 10-16 октября, украинцы:

в 6 раз чаще искали павербанки и зарядные станции;

в 4 раза больше интересовались генераторами.

Для питания бытовой техники в частном доме могут пригодиться генераторы не менее 5 кВт. Бензиновые приборы в октябре обойдутся украинцам ориентировочно в 19,5 тыс. грн, а вот дизельные будут дороже почти в 4 раза (70,8 тыс. грн).

Портативная зарядная станция — например, на 210 Вт*ч со средней стоимостью 15 500 грн. сможет трижды подзарядить ноутбук, более 10 раз — телефон, а также поддержать работу холодильника до 3 часов. Для телефонов и ноутбуков не лишним будет павербанк от 20 000 mAh, его средняя цена на OLX в октябре составляет 1300 грн.

При этом существуют множество способов как согреться и приготовить еду при отключении газа.